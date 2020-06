EDITORIAL: Say their names

The following names are some of the unarmed black Americans killed by police in the United States from 2014-2020. We at Scroll condemn racism of any kind and call for an end to police brutality nationwide. Names are pulled from the Washington Post database.

George Floyd. Manuel Ellis. Tony McDade. Maurice S. Gordon. Shaun Lee Fuhr. Mycael Johnson. Donnie Sanders. Breonna Taylor. Barry Gedeus. William Howard Green. Dion Johnson. Tobby Wiggins. Jaquyn Oneill Light. Samuel David Mallard. Yassin Mohamed. Adrian Medearis. Steven Taylor. Albert Lee Hughes. Rayshard Scales. Keith Dutree Collins. Michael Dean. Christopher Whitfield. Atatiana Jefferson. Melvin Watkins. Josef Delon Richardson. Ryan Twyman. Kevin Pudlik. Isaiah Lewis. Marcus McVae. Marzeus Scott. Kevin Bruce Mason. Gregory Griffin. Jimmy Atchison. Danny Washington. Jacob Servais. Charles Roundtree. James Leatherwood. Cynthia Fields. Anthony Marcell Green. Antwon Rose. Robert Lawerence White. Marcus-David L. Peters. James Bauduy. Juan Markee Jones. Danny Thomas. Stephon Clark. Shermichael Ezeff. Mario Dantoni Bass. Ronnell Foster. Corey Mobley. Arther McAfee Jr. John Bailon. Michael Wilson. Jean Pedro Pierre. Keita O’Neil. Lawrence Hawkins. Dewboy Lister. Anthony Antonio Ford. Charles David Robinson. Isaiah Tucker. Dejuan Guillory. Aaron Bailey. Marc Brandon Davis. Ricco Devante Holden. Jordan Edwards. Alteria Woods. Chad Robertson. Nana Adomako. JR Williams. Andrew Depeiza. Alfred Olango. Levonia Riggins. Dalvin Hollins. Deravis Caine Rogers. Antwun Shumpert. Vernell Bing. Michael Eugene Wilson Jr. Jessica Nelson-Williams. Kevin Hicks. Peter Gaines. Christopher J. Davis. Dyzhawn L. Perkins. Calin Roquemore. David Joseph. Antronie Scott. Keith Childress. Bettie Jones. Kevin Matthews. Michael Noel. Miguel Espinal. Nathaniel Harris Pickett. Jamar Clark. Bennie Lee Tignor. Anthony Ashford. Junior Prosper. Keith Harrison McLeod. India Kager. Felix Kumi. Asshams Pharoah Manley. Christian Taylor. Samuel DuBose. Albert Joseph Davis. Darrius Stewart. Salvado Ellswood. Victor Emanuel Larosa. Spencer McCain. Kris Jackson. Brendon Glenn. David Felix. William Chapman. Frank Shephard. Walter Scott. Eric Harris. Brandon Jones. Bobby Gross. Anthony Hill. Naeschylus Vinzant. Tony Robinson. Charly Leundeu Keunang. Thomas Allen. Lavall Hall. Jeremy Lett. Artago Damon Howard. Tamir Rice. Eric Garner.